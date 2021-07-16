疫情帶動零接觸商機，電信業帳單代收服務也順勢快速成長，台灣大(3045)數據顯示，電信帳單代收服務的用戶數較三級警戒前月增逾2成、平均交易金額也比去年同期高出3成，台灣大今日也加碼宣布，祭出串流影音平台Netflix代收服務，台灣大用戶未來電信代繳便利度再提升。

疫情推升電信帳單代收服務(DCB direct carrier billing)快速成長，台灣大電信帳單代收服務的用戶數較三級警戒前月增逾2成，平均交易金額也比去年同期高出3成。疫情期間用戶居家時間變長，影視類型訂閱服務強勁成長2成，台灣大擴大服務內容，即日起提供全球串流影音平台Netflix的代收服務，用戶在Netflix官網綁定台灣大門號，即可使用帳單代收服務，並免付海外手續費。台灣大電信帳單代收服務高度便利，只要用手機門號註冊會員，就能持電信帳單繳費，不需輸入信用卡資料，避免個資外洩疑慮，整合帳單方便統一管理。

根據台灣大的統計資料顯示，遊戲玩家對於帳單代收服務的接受度最高，其中有超過6成用在休閒益智類遊戲，其次為角色扮演遊戲，台灣大特別與Google Play商店及APP Store攜手合作推出「居家Fun心玩手遊」活動，股利消費者使用電信帳單代收服務。

不僅如此，台灣大電信帳單代收服務豐富多元，現在也可以用在中元普渡，除了串流影音、遊戲等數位內容，還包括路邊停車費、momo購物等民生項目，更與大甲鎮瀾宮合作，即日起提供中元節贊普法會代收服務，用戶完成線上登記手續，即可使用電信帳單代收繳費，廟方將替用戶準備供品及普渡法會，中元供品總共13項商品、單次收費1000元。