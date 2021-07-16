根據產業研究公司Cross-Sell出具最新調查報告，受惠於電動休旅車Model Y熱賣，特斯拉第二季在加州的車輛登記數較去年同期大幅成長逾85%。

Cross-Sell周四公布，特斯拉第二季在美國23個州的車輛登記數總計為46,926輛，其中Model Y就占了一半以上。

加州是特斯拉在美國的大本營，約占這些州總登記數的一半，達到23,556輛。其中，Model Y在加州登記數暴增為7倍多，達到13,581輛。

基於從銷售日到登記日長達30天的差距，車輛登記數可能無法準確反映當季的交車數。

由於在半導體短缺問題上處理得宜，以及受惠於平價款銷售暢旺，本月稍早前，特斯拉宣布其4至6月季度的交車數創下歷史新高。

特斯拉7月初公布第二季電動車總產量為20萬6,421輛，其中包括20萬4,081輛Model 3和Model Y，以及2,340輛Model X和Model S。第二季總交車數為20萬1,250輛，包括199,360輛Model 3和Model Y，以及1,890輛Model S和Model X。

當時特斯拉在聲明中表示:「團隊在克服全球供應鏈和物流挑戰上，做得非常好」。

該公司將於7月26日發布第二季財報，將成為市場密切關注的焦點。投資人想了解近來比特幣的走跌是否衝擊比特幣大戶特斯拉的獲利表現。

近幾個月來特斯拉一直調漲其電動車價格，執行長馬斯克在5月時將之歸咎於「重大的供應鏈價格壓力」，尤其是原材料。