由元大證券發行的「元大上櫃ESG成長N」(020027)將於7月19日正式掛牌交易，此檔ETN連結台灣指數公司「特選上櫃ESG成長報酬指數」，發行單位數為400000000單位，發行價格為每單位新台幣5元，發行期為5年。

該商品連結「特選上櫃ESG成長報酬指數」的編製方式，為遴選上櫃股票中，同時兼具ESG表現與高成長特性的10檔股票，共同編製成指數。採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出ESG表現達標準上櫃公司，並考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)、市值等四大成長指標。

前十大成分股比重為：環球晶(6488)20.06％、穩懋(3105)18.88％、世界(5347)14.35％、中美晶(5483)14.35％、群聯(8299)10.08％、合晶(6182)4.04％、元太(8069)8.49％、璟德(3152)3.39％、大江(8436)3.36％、聯亞(3081)3％。