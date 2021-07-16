每逢稻田耕耘期，雲林縣的馬路經常有泥土掉落，不論乾濕都令人困擾，元凶指向耕耘機。（周麗蘭攝）

雲林縣每年春秋兩季翻耕期，鄉間道路總有耕耘機掉下的泥巴塊，屢傳摩托車騎士滑倒，或乾掉變成風飛沙，二崙鄉今年頻傳有騎士摔車，網路上掀起論戰，有人認為閃開就好，也有人憤怒指責代耕業者，雲林雲林縣環保局表示，已經多年宣導耕耘機輪胎上馬路清洗，但成效似乎不大。

雲林縣種稻面積廣闊，耕耘機掉土很常見，敬業的代耕業會攜帶耙子，完成耕耘後把泥巴刮除再上馬路，但近年許多耕耘機不清理輪胎，把掉土在馬路視為必然，機車族叫苦連天。

二崙鄉最近有一名代耕業者被檢舉掉土，理由是他耕的田的前面馬路有泥土塊，不過環保局人員還他清白，因他才剛下田耕耘，泥塊是其他耕耘機所留。

該業者po文在臉書社群喊冤說，那些泥土的輪胎紋跟他開的車也不一樣，是同業路過掉在他的田前面，他每次上工都把泥土清乾淨才上路，因為師傅、也就是老爸每次都會提醒他「把土清乾淨才上路」，這件事害他跑了2趟派出所。

耕耘機掉土事件頻傳，二崙鄉社群常有人貼文報怨，今年迄今至少3起，大多是摩托車騎士閃避不及滑倒或差點摔車，摩托車騎士異口同聲抱怨，晚上視線差更危險，希望環保局開罰，也有人揚言要追蹤耕耘機錄影檢舉。

但也有代耕業者喊冤，泥土很難刮乾淨，而且代耕並不好賺，清土要增加時間成本，若要找人專門清泥土，代耕費用就要漲，最後還是轉嫁農民。

雲林縣環保局表示，雲林縣農田多，一、二期稻作收成前，都會到田間宣導不要露天燃燒、耕耘機輪胎要清洗後才能離開，若汙染路面會依廢清法第27條開罰，若泥土乾了成為揚塵，就以空氣汙染防治法開罰，呼籲代耕業者不要觸法。