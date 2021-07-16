蔡英文總統16日下午在民進黨立院總召柯建銘陪同下，到新竹市體育館視察疫苗施打站以及新竹市整體防疫狀況，目前新竹市65歲以上疫苗施打率已達78％，與連江縣並列第一，此外，貼心效率分流的接種流程，讓民眾只要23分鐘以內即可完成施打，種種防疫表現也讓蔡英文大讚新竹市團隊是第一名，大家都辛苦了。

近兩周以來，台灣取得疫苗累計超過890萬劑，唐鳳的疫苗施打意願及系統都已上路，開放18歲以上民眾意願登記，正式進入全民大規模施打，蔡英文希望全台各縣市都能夠全力投入，讓施打覆蓋率達到預期的目標。

目前國際疫情仍嚴峻，蔡英文指出，台灣要衝刺大規模施打，強化防護力，本周以來，全國施打數量每天都超過20萬劑，直至15日，接種率已達19％，預計7月底可達到25％，盼望中央地方衝刺一起達成目標。

蔡英文肯定各縣市在這一次施打過程中做的努力，地方政府從長者施打累積經驗，不斷進步，她也透過和縣市長的溝通來了解情況，由中央調度資源來協助，目前施打站、施打流程、疫苗供應，都已經上軌道，她謝謝所有縣市政府的努力，並承諾若有任何需求，中央都會提供資源。

在聽完新竹市長林智堅報告後，蔡英文特別肯定新竹市疫苗施打展現以及施打效率，讓人印象深刻，報告尾聲的多張感人照片，也讓蔡英文深受感動，大讚市府團隊貼心，也勉勵65歲以上接種率全台第一的好成績能繼續維持。

訪視最後，蔡英文向大眾呼籲，請踴躍登記疫苗施打意願，18歲以上都可依序登記預約完成接種，她表示，接種疫苗是全民運動，能夠保護自己、家人、朋友以及社會，是集體對抗病毒最關鍵的策略。第3輪的登機還在進行，希望全民一起衝刺接種率，團結防疫守台灣。