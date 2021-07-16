據外電報導，斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，以回報台灣在疫情期間贈送口罩的恩情。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「非常感謝。」

陳時中在今天（16日）下午疫情記者會上，向斯洛伐克表達感謝，並喊話「我們雙邊的情誼會越來越好。」至於相關廠牌和細節，陳時中表示目前沒有得到證實。