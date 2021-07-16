斯洛伐克捐台1萬劑疫苗 陳時中「非常感謝」：有利雙邊情誼 14:542021/07/16 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，陳時中表示「非常感謝」。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據外電報導，斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，以回報台灣在疫情期間贈送口罩的恩情。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「非常感謝。」 陳時中在今天（16日）下午疫情記者會上，向斯洛伐克表達感謝，並喊話「我們雙邊的情誼會越來越好。」至於相關廠牌和細節，陳時中表示目前沒有得到證實。 311台捐日幣200億 他批陳時中：日本不打AZ不需感謝到這麼誇張 日AZ來台陳時中秒衝接機「還換新造型」 陳揮文批：為什麼這麼卑躬屈膝 #陳時中 #斯洛伐克 #1萬劑 #感謝 #雙邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斯洛伐克感謝台捐70萬口罩 將贈台1萬劑疫苗 歐盟協助部分運輸費 04:302021/07/16 國際 沒有忘記朋友 斯洛伐克捐贈一萬劑疫苗支持台灣 10:202021/07/16 政治 蔡英文發文致謝被轟「收割」！鴻海、台積電購疫苗聲量超車日本第三波援台 09:122021/07/16 生活 斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！歐盟協助部分運輸費 03:432021/07/16 國際 醫師籲混打疫苗遭陳時中已讀不回 蘇偉碩嗆： 將發起連署維護尊嚴 14:372021/07/16 政治 沈富雄斷言將降回二級警戒 點名「蔡蘇陳之過」：荒唐之役 11:462021/07/16 政治 陳建仁夫妻高端受試竟都打到安慰劑 網一聽傻眼：這機率才2％也太巧 10:242021/07/16 政治 台股攻克萬八 專家：後巿高檔震盪 04:102021/07/16 財經焦點 叫救護車救人卻反先昏倒 中市民蕭光彥感念被救捐救護車 09:522021/07/16 寶島 《盤後解析》航海王抗「積」弱 周線翻紅、驚險守5日線 14:342021/07/16 財經 刻意混打疫苗恐GG 陳時中：研議處分 14:352021/07/16 生活 生活熱門新聞 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 打疫苗後猝死 新北今再添3例累計89例 - 生活 莫德納到貨卻不開放施打？陳時中回應了 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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