國外確診有小規模AZ＋莫德納的研究，看到免疫反應比起兩劑都打AZ來得好。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分享國外的研究表示，國外小規模實驗AZ混打莫德納，免疫反應看起來比兩劑都打AZ好，或許疫苗諮詢小組會為此結果再開會討論。

張上淳表示，專家諮詢小組參考國外AZ混打BNT疫苗的研究，經討論後認為「AZ+BNT」的混打模式比兩劑都打AZ更理想，但是否能就此衍生為「AZ+莫德納」也會一樣好，因為手上沒有任何資料，雖然BNT和莫德納都是mRNA疫苗，感覺好像可以這樣推斷，但以嚴謹的科學態度來看，仍須再觀察討論，不同專家也會有不同的解讀。

張上淳指出，還是希望可以看到實證的資料，因此國內也開始著手進行相關的實驗，找出最理想的混打反應。不過，當然國外有相關的研究，專家小組也都會參考。

張上淳也說，近期國外有小規模實驗「AZ混打莫德納疫苗」，88位受試者中，其中有30多人試打兩劑AZ，另外的50幾個是AZ加莫德納疫苗。結果的確有看到AZ混打莫德納的免疫反應，比起兩劑都打AZ還更好。

張上淳表示，根據這則國外研究資料，他認為或許值得疫苗諮詢小組為此研究的結果，再次召開會議討論，檢視大家非常關切的AZ混打莫德納，究竟值不值這樣注射。。

張上淳提及，混打實驗團隊不只一個團隊施行，就其所知的要隔2周驗其抗體、細胞免疫，隔1個月、3個月抽血檢驗，要有一些時間，如果有初步結果會有比較快的結果給諮詢小組參考。