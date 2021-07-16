奧運選手返國加強自主管理 陳宗彥：單項總會裁判邀要個別提出 14:552021/07/16 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奧運選手返國加強自主管理。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運將在下周開幕，指揮中心日前決議，接種2劑疫苗後返台可採14天加強版自主管理，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，奧運選手管理規則在國外盡可能零接觸，打完二劑疫苗就是加強版自主管理。 至於部分國際裁判未納選手與職員類，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明，一種是隨隊裁判、一種是我國未參與賽事的裁判，這些是國際單項總會邀約與邀請，裁判可能要個別提出。 歐洲議會外委會通過報告草案 呼籲歐盟制訂對陸新戰略 大內宣抹不掉事實 蔡壁如揭發蔡政府錯失疫苗採購時間點 #裁判 #自主管理 #奧運選手 #陳宗彥 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒降級否 醫曝3要件：Delta絕不能進入社區 09:192021/07/16 生活 福原愛離婚多月不見孩子 日媒嘆：這2人造成她個性絕情 10:452021/07/16 娛樂 多到爆 打AZ從3周延長到4周 專家建議與莫德納混打 提升AZ施打率 04:102021/07/16 焦點要聞 斯洛伐克感謝台捐70萬口罩 將贈台1萬劑疫苗 歐盟協助部分運輸費 04:302021/07/16 國際 陳彥松 接國巨集團財務長 04:102021/07/16 財經要聞 東奧國手 回台隔離有解 04:102021/07/16 運動天地 松江辦公室員工染疫 萬海回應了 13:162021/07/16 財經 嘉義文化路夜市今晚復業 人數管制2000人為限 13:022021/07/16 生活 暖胃也暖心 台中海鮮餐廳贈員警便當及鼓勵小紙條 10:362021/07/16 寶島 NCC宰制下 電視新聞全盤綠化 04:102021/07/16 時論廣場 陳宗彥：民眾偷跑將研議開罰 04:102021/07/16 焦點要聞 生活熱門新聞 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 打疫苗後猝死 新北今再添3例累計89例 - 生活 莫德納到貨卻不開放施打？陳時中回應了 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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