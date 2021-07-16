東京奧運將在下周開幕，指揮中心日前決議，接種2劑疫苗後返台可採14天加強版自主管理，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，奧運選手管理規則在國外盡可能零接觸，打完二劑疫苗就是加強版自主管理。

至於部分國際裁判未納選手與職員類，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明，一種是隨隊裁判、一種是我國未參與賽事的裁判，這些是國際單項總會邀約與邀請，裁判可能要個別提出。