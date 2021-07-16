為歡慶 7 月 17 日世界表情符號日，Facebook 推出最新的 Messenger 創新功能－Soundmoji（聲音表情符號），透過全新「聲」級版表情符號，讓 Messenger 對話更有聲有色。

如果你覺得光是傳送表情符號，還不夠有趣、過癮，可來試試Facebook 專為 Messenger 推出的新功能－Soundmoji（聲音表情符號）。Facebook 全新的 Soundmoji 聲音表情符號，以簡短的聲音讓訊息更加生動，像是掌聲 👏、蟋蟀鳴叫 🦗、擊鼓聲 🥁 等。只要在 Messenger 上點開表情符號目錄中的擴音器符號，就可以預覽並傳送 Soundmoji 聲音表情符號。Facebook 也同步推出 Soundmoji 資料庫，未來將定期新增各種音效，增添 Messenger 聊天趣味性！

Facebook指出每天有超過 24 億則包含表情符號的訊息在 Messenger 上傳遞，人們透過表情符號，將文字無法呈現的心情，以有趣的方式在 Messenger 上分享給親朋好友。如果還沒有體驗過使用表情符號溝通的樂趣，不妨多來試試emoji以及全新Soundmoji 。