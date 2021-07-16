宜蘭傳藝園區文昌祠推出「傳藝文昌開智慧-線上點心燈」活動，讓考生 在家防疫、備考的同時，也能獲得文昌帝君加持與保佑。（全聯善美的文化藝術基金會提供／胡 健森宜蘭傳真）

往年的考季，許多考生都會到廟中燒香祈福，祈求得到神力的庇蔭考個好成績，今年因為疫情的關係，廟宇謝絕信眾入廟，也讓考生頓時「無所寄託」，宜蘭傳藝園區文昌祠為此推出「傳藝文昌開智慧-線上點心燈」活動，讓在家苦讀的考生不必出門，上網就能向文昌帝君祈求應試順利、金榜題名。

負責營運宜蘭傳藝園區的「全聯善美的文化藝術基金會」表示，傳藝文昌祠是政府興建的廟宇，主祀神文昌帝君則是讀書人的守護神，過去每逢考季，許多學子都會特別帶著供品到園區內的文昌祠拜拜點燈，祈求考試順利，但是今年從五月中旬開始，因為全國進入緊急防疫期間，宜蘭傳藝園區不對外開放。

但顧慮到考生的需求及心願，因此推出「傳藝文昌開智慧-線上點心燈」代辦拜拜服務，讓考生在家防疫、備考的同時，也能獲得文昌帝君加持與保佑。

想要參加「傳藝文昌開智慧-線上點心燈」的人，只要在指定的活動平台下單預約，填寫好個人基本資料後，隔周的周一傳藝文昌祠執禮人員就會代寫疏文，向文昌帝君稟報考生身分與祈願，接著引正殿長明燈火點心燈，並將「祈福平安袋」過香火祈求帝君保佑。

「全聯善美的文化藝術基金會」表示，完成祈願拜拜之後，將會以電子郵件提供考生專屬的儀式側拍照片，同時由中華郵政寄送裝有金榜題名文具組、香火袋、還願卡，線上點燈專屬的限量加持香火牌的「祈福平安袋」。