新冠肺炎持續肆虐全球，也打破台灣長達1年多的平靜日常，掀起本土確診潮，醫療量能因此吃緊，所幸民間也以各自的方式努力送上後援，女星賈永婕就向各界親友募款買救命神器捐給全台醫院，還天天親自送便當，如今雖暫停送愛心便當，但賈永婕又出動了，讓眾人看了感動到不行，直呼：「妳真是把全身都奉獻出來了」。

一直形象正向且相當熱心公益的賈永婕，在這回台灣本土疫情嚴峻之際，第一時間低調伸出援手，不但自掏腰包，還動用廣大人脈，號召演藝圈、商業界親友行善，募捐上百台「救命神器」HFNC及動力濾淨式呼吸防護具(PAPR)，日前又爭取到生產HFNC的紐西蘭總公司再捐450萬耗材給台灣，讓很多長輩、親友都勸她差不多了可以休息了，但賈永婕仍跟家人一同盡心盡力持續奔走著。

前天賈永婕考量台灣疫情微解封，加上大女兒安安出國將出國念書，要準備的事情還很多，因此宣布每天送一百個愛心便當的活動，暫時告一段落，結果昨天(7/15)賈永婕又po文，透露沒送便當也沒閒著，她衝去捐血。

賈永婕在臉書寫下：「熱血少女捐血中，血庫缺血喔，我下午4:00到26號」，還貼心叮嚀大家打完AZ疫苗後不要急著捐，要等兩週才能來捐血，她的暖舉讓眾人超驚訝，感動直呼「女神內心充滿了愛，血液一定超級純」、「熱血美少女戰士是大家的楷模」，不禁讚嘆「妳真是把全身都奉獻出來了」。

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