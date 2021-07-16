中央流行疫情指揮中心7月13日起微解封，明後2天就是首個周末，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不反對開放後去踏踏青，但是社交距離，個人規定都要守好，放鬆心情當然很好，微解封的目的也是如此，但是戴口罩、勤洗手等都要維持。

至於傳出部分民眾去野溪遊玩，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，不要說疫情期間，甚至是平時直接公告禁止進入，至於國家風景區和國寥公園，都有公告水域、海域都是暫時開放的，野溪的部分，很多野溪本身就具有風險，都是直接禁止進入。