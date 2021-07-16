【愛傳媒藺奕專欄】5月15日確診創新高迄今，剛好兩個月，我寫了56篇臉書、總共3萬8千多字，其中22篇被各媒體轉載分享。

雖然微解封，我知道我人生有一部分永遠留在2021年的三級警戒，留在耳際間迴盪，愛妻天天練瑜珈、練核心、練臀中肌「阿普—盪」、「曝許」的回音裡、留在妻精心打造每一道雙人主菜湯品甜點飲料冰品的親手料理、等待電影院開門的60天裡。

過去兩個月有許多難熬的等待時刻，幸運有多項國際重要運動賽事的支撐，憑著看大愛台的證嚴講藥草喻、Good TV講提摩太後書，百般無聊到甚至看藏獒洗澡直播，洗三個小時、再吹兩個小時，超療癒。

以及臉友扔進留言和私訊的情緒，共同互拉一把，假如你也有繃不住的時候，真建議你得找人說一說。

如果真要總結什麽，危機來了，看看我寫的，你就會知道原來有人是這樣子過日子、是這麽想事情，我們一吭不響遊歷世界二十餘年，等到大家動彈不得了，我才慢慢搬出來、根本也寫不完，慶幸所有旅地都沒白去，這些全是無價的回憶。

别人的屋檐再大，都不如自己有把傘，這並不是一個非黑即白的世界，也不要整天自己嚇自己、人云亦云，而是要當一朵有自己想法的雲。

你的專注在哪裡，成就就在哪裡，整天抱怨和生氣，慢慢就變成長六個腳趾的人、穿什麽都夾腳，或像申辦手機門號，你偏要選878787，那大家一聊到87就只會想到你。把這些時間省下來，你可以成就很多事，你要頂尖、就得沉的住氣。

大叔身為斜槓1.0，每一次危機到來，表面像受刑、但已經不陌生了，反而享受這種朦朧未開的等待狀態，靜觀焦慮急躁的人們一一敗下陣來，才不慌不忙清理戰場，迎接最美好的抄底。

無論如何，人生不能像做菜，把所有的料都準備好了才下鍋，如果你手上只有一根小黃瓜，先把薄薄的皮片下敷臉，冰冰涼涼、好整以暇，再調整方向、瞄準目標，後發先至。

2004，撒哈拉沙漠，埃及。非常時期，往前衝得選對交通工具，在沙漠，駱駝超越油電混合、才是重兵器。

別看駱駝一臉打盹的模樣好像慢吞吞，必要的時候，她也會奔跑的，就像人生，看到正確的目標、對的人，走路真的來不及，得衝。

作者為文學奬得主

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