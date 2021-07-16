【愛傳媒楊秉儒評論】在購買BNT疫苗這一件事上，從頭到尾民進黨政府就抗拒與BNT疫苗的「大中華區總代理」-「上海復星」直接洽談，在民怨沸騰之下，只好勉為其難的授權給鴻海，還臨時神來一筆的拉台積電進來當墊背，想要削弱郭台銘的「救世主光環」；不過，鴻海與台積電這兩家企業的法務人員都很厲害，台積電、鴻海、上海復星、BNT與裕利等廠商，簽訂了採購合約，等到疫苗真的來了，還要由CDC出面，與廠商簽訂接受捐贈的合約，並承擔相當責任。而台積電、鴻海的法務代表在洽談合約時，所使用的已經是「Taiwan R.O.C」的字眼，但在合約畫押用印之前，行政院發言人羅秉成發現「台灣地區」出現上海復星證交所公告的文字中，認為「這樣不行！」讓鴻海、台積電兩間企業瞬間「炸鍋」，認為已花了90%的時間，完全浪費在處理民進黨的「政治考量」。

問題是，當時兩家企業的法務代表依據「台灣法規資料庫」所登載的《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，明白顯示「台灣地區」、「大陸地區」就是目前兩岸公文書來往、契約交換時所用的合法「正式官方用語」。

鴻海與台積電的企業法務代表已經盡力去爭取，合約當中沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，它就是一個正常的國際交易合約。鴻海創辦人郭台銘親自衝到第一線去，所有鴻海法務團隊也跟著他衝，「真的不懂的是，為什麼我們政府有這麼多考量？」

台灣政府授權台積電和鴻海代表政府談判，但討論過程中，我們政府就有一些想法，例如「瓶身包装不能有復必泰」，等於要重新設計包裝，此外還包括要求華航這家國籍航空派專機做疫苗運送；處處都在試探「上海復星」的忍耐底線到哪裡。

其實，買疫苗本來就是政府的責任和工作，如果當初民進黨政府不要天馬行空的想繞過大中華區代理商，循著正常的商業模式來處理，林全的「東洋藥品」早就買到3000萬劑疫苗來救臺灣人的命了，哪裡還需要郭台銘來讓你們民進黨政府沒面子？

當初美國輝瑞與德國BioNTech公司在研發BNT疫苗時，「上海復星」看好BNT疫苗的前景，出資8500萬美金拿下BNT疫苗的「大中華區代理權」，更投資5000萬美元入股公司（當初「上海復星」以每股約31.63美元買下158萬股BNT股票），依照合約，「大中華地區」要買BNT疫苗就必須跟他們接洽，民進黨政府不能假裝不需要跟「上海復星」來往就以為可買到疫苗；救命是分秒必爭的事情，民進黨政府當初沒讓林全買成功也就算了，後來自己用每劑43美金的高價也買不到，那也就算了，臺灣現在已經因為新冠疫情犧牲了1000多條人命、害多少家庭心碎，現在更因為無法解除三級警戒，經濟慘淡，你們這些民進黨高官良心完全不會不安？鴻海與台積電所購買的這1000萬劑BNT疫苗，已經保證是德國原廠貨，這些疫苗難道不換標籤，打下去就會害死人嗎？你們這些民進黨高官的腦子到底需要打哪種疫苗？

民進黨政府特別要求BNT疫苗的標籤不能有「復必泰」的字樣，代表這批為數1000萬劑的BNT疫苗必須要「特製」，雖然陳時中表示：「貼標籤是疫苗製造過程中最不花時間的事，他強調，任何標籤都不會影響疫苗的製造與進貨。」

表面上看來，製作標籤的確很快，但是要求特製標籤，等同『不能使用現貨』，變成要新製造的疫苗才能貼上新的標籤；也就是說，現有冷鏈倉儲裡，已經貼上「復必泰」標籤的BNT疫苗都不能提供給台積電與鴻海，所以都必須等新產出且尚未貼上標籤的BNT疫苗；所以你陳時中說要求特製標籤會不會延誤到貨時程？

問題不是標籤製作所需要的耗時，而是必須特製啊！

我們回頭看6月底已經接種過半人數疫苗的新加坡，人家怎麼面對購買疫苗的議題，能拿到就趕快打，還管疫苗標籤貼哪裡代理的。

為了擺脫「復必泰」三個字，寧願讓臺灣人民引頸企盼的BNT疫苗晚三個月抵達臺灣，蔡英文與民進黨政府，你們還想要讓多少人民不幸染疫死亡？

為了莫名其妙的政治意識形態而置蒼生於不顧，這就是我們英明偉大的蔡英文總統與民進黨政府。

作者為資深媒體人

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