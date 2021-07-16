高雄傳出一名6旬男子接種莫德納疫苗後猝死，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前得知今天剛剛通報，因此尚未列入今天公布的不良事件反應案例。

莊人祥表示，昨天新增的疫苗接種後不良事件分別是3例接種AZ，以及4例接種莫德納。AZ接種後的死亡事件為1女2男，在接種後5到29天發生。接種莫德納後死亡事件為2男2女，年齡介於66到80歲之間，接種後當日到13天之間發生。