高雄6旬男打莫德納猝死 莊人祥回應了 15:042021/07/16 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄傳出一名6旬男子接種莫德納疫苗後猝死，莊人祥表示，尚未列入今天公布的不良事件反應案例。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄傳出一名6旬男子接種莫德納疫苗後猝死，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前得知今天剛剛通報，因此尚未列入今天公布的不良事件反應案例。 莊人祥表示，昨天新增的疫苗接種後不良事件分別是3例接種AZ，以及4例接種莫德納。AZ接種後的死亡事件為1女2男，在接種後5到29天發生。接種莫德納後死亡事件為2男2女，年齡介於66到80歲之間，接種後當日到13天之間發生。 高雄碼頭工人打莫德納猝死 妻悲痛：曾勸他別打不聽 長庚混打研究 國產疫苗也納入 #接種 #莊人祥 #6旬 #不良事件 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本AZ一直來 媒體人曝民進黨陷入「3大困境」 14:042021/07/16 政治 台中5長者混成功 基隆2醫生遭識破 04:102021/07/16 焦點要聞 燒6人免死4／縱火惡男奪6命罪刑竟比鄭捷輕 最高院引國際公約堅不判死 07:062021/07/16 社會 高雄工人打莫德納猝死相驗結果出爐 小20歲妻悲：曾勸他別打 13:192021/07/16 社會 疫苗混打終極目的曝光 醫：副作用像被火車撞2次 13:242021/07/16 生活 燒6人免死2／兇嫌開庭罵律師「問太多」 法官反嗆「你有事衝我來」 07:062021/07/16 社會 15萬人預約 桃竹苗增大型接種站 04:102021/07/16 地方新聞 疫苗接種預約平台開打 高雄展覽館接種率9成6 14:282021/07/16 生活 陳宗彥：民眾偷跑將研議開罰 04:102021/07/16 焦點要聞 多到爆 打AZ從3周延長到4周 專家建議與莫德納混打 提升AZ施打率 04:102021/07/16 焦點要聞 Delta境外移入單周增7例 2人打莫德納仍染疫 14:192021/07/16 生活 生活熱門新聞 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 打疫苗後猝死 新北今再添3例累計89例 - 生活 莫德納到貨卻不開放施打？陳時中回應了 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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