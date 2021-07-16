歡慶 7 月 17 日世界表情符號日，Facebook 首度公布台灣表情符號排行榜，以及不同世代最愛用的表情符號、疫情期間使用量攀升的表情符號，以及最受歡迎的食物與飲料類表情符號等有趣的統計數據，統計數據十分有趣！

許多人喜歡用表情符號，讓訊息更加生動活潑。Facebook 也藉著2021年表情符號日，公布幾項台灣最受歡迎的表情符號統計：

一、台灣 Z 世代（18 歲至 24 歲）最受歡迎的表情符號第一名是 😂；🤣 榮登 Y 世代（25 歲至 44 歲）最常用的表情符號冠軍；X 世代及嬰兒潮世代（45 歲以上）愛用第一名的表情符號則為 🙏。

二、與疫情相關的表情符號中，過去 90 天在台灣使用量增加最多的有：😷（戴口罩）、🦠（微生物）、💉（針筒）；而在台灣最受歡迎的食物與飲料表情符號則是🎂、☕️、🍎。

Facebook公佈不同世代愛用的表情符號，以及在疫情相關台灣地區用戶愛用的表情符號。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

2020 年新增的 Emoji（Emoji 版本：13.0）中，珍珠奶茶不負眾望成為台灣人最愛用的食物與飲料表情符號，珍珠奶茶魅力同樣席捲泰國、新加坡、印尼、越南與澳洲，成為該類排行中最受歡迎的表情符號。

為了讓人們能以有趣的方式在 Messenger 上與親朋好友互動，Facebook 更進一步推出全新的 Soundmoji 聲音表情符號，以簡短的聲音讓訊息更加生動，Messenger使用者一定要多多嘗試。