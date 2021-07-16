36歲女星「果凍姐姐」楊晨熙，從兒童台出身的她，如今轉戰綜藝圈之外，也積極經營副業，朝多元化領域發展，近來曬出2張身穿比基尼的火辣照，傲人上圍幾乎要將泳衣撐開，讓網友看的是鼻血直流。

楊晨熙在instagram曬出兩張火辣泳裝照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，頓時融化不少粉絲的心，身穿的綠色比基尼更是側腰挖空，火辣剪裁讓姣好身材一覽無遺，一對渾圓美胸更幾乎要從比基尼溢出，尤其一條深邃的事業線，更是讓人看得目不轉睛，她透露本來只想二擇一發個一張，但是選擇障礙發作選不出來，索性兩張都發出來，無疑是給粉絲的一大福利。

楊晨熙的火辣泳裝照，短短時間就湧進上萬粉絲按讚，紛紛留言：「流鼻血了，給我一張衛生紙，這樣火辣誰受的了」、「兩張都很美啊，哪裡需要選啊」、「受不了~鼻血快噴出來了~好辣」、「這身材誇張到不科學的境界」、「以前覺得你是個性很可愛的女藝人，對不起小看你了」、「根本比我剛吃的麻辣鍋還辣」。

楊晨熙除了積極上節目錄影，還投資餐酒館和居酒屋，對於曾點頭答應男方求婚，不過遲遲未結婚，更突然宣布分手，她表示因為雙方未來共識不同，許多想法沒辦法契合在一起，所以先給彼此好好思考空間，未來若發現對方還是適合自己，不排除復合可能。