台中市日前傳出五名長者利用快打站無法插健保卡漏洞，成功在接種AZ後再接種莫德納，中市也緊急在各快打站加設電腦及健保卡讀卡機，連線衛福部資訊連，16日在全市61處快打站成功攔截13名想企圖闖關的長輩，並及時將他們勸回。

台中市下午3點召開中市流行疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕指出，台中市16日本土確診、社區快篩均為零；她也公布台中市16日在全市61處快打站，加裝電腦、健保卡讀卡設備

即時與衛福部系統連線，也成功攔截13名想企圖混打的民眾；分別是東區、南區、西屯、豐原區、太平區各有1位，另在大雅區有2位，而北屯區則有6位。

盧秀燕也強調，中央並未開放疫苗混打，疫苗的撥配也依這樣的原則，台中市衛生局長曾梓展也表示，目前中央已研擬將企圖混打的民眾都要送法制單位研擬法辦，請民眾不要輕易嘗試。

這13人中有一名66歲婦人，5月間已在醫療院所接種AZ疫苗，因日前又收到鄰長發放的疫苗接種的注射通知單，所以16日她又持通知單到快打站接種，幸好台中市已緊急在各打站加裝電腦、健保卡讀卡機等設備即將與衛福部系統連線，一插健保卡就被發現她第一劑打的是AZ疫苗，也將她勸回。

曾梓展也表示，因為快打站造冊是依設籍台中市依長輩年齡層進行造冊，並未再連上健保資訊核對，但未來中央已宣布所有的預約接種都要回歸唐鳳系統預約，就不會再發生相當的狀況。