今年迄今，共有4人被騙，損失10萬多元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名40歲王姓女子，今年1月收到一封自稱是中華郵政的電子郵件，表示她的地址填寫錯誤，須補差額56元，並附了一個短網址連結，王女不疑有他，便依指示操作，輸入個人信用卡卡號後，卻沒想到竟收到信用卡遭扣款1000歐元，折合台幣約4萬多元，王女始驚覺遭釣魚郵件詐騙。

台南另一名彭姓女子，也收到顯示為Chunghwa Post中華郵政電子郵件，表示她有價值300餘元的包裹尚未付款，需點擊提供的連結查詢，彭女點擊後頁面顯示需輸入信用卡持卡人姓名、卡號等資料，之後收到驗證碼，再依據欄位填入後，立即收到銀行簡訊通知刷卡4萬餘元，彭女才驚覺詐騙立即報警。

165反詐騙諮詢專線統計，今年1月迄今，已收到假冒中華郵政釣魚電子郵件及簡訊，並遭到詐騙的案件共4件，總受害金額約10萬餘元。

警方表示，歹徒透過亂槍打鳥的方式發送郵件或簡訊，以包裹正在等待送達、出現問題為由，要求民眾在期限內進行線上匯款，並附上釣魚短網址誘使連結，點擊後要求輸入姓名、卡號、有效期限、安全碼等信用卡資料來支付郵資或關稅費用。

針對此類詐騙手法，中華郵政曾在官網說明，絕對不會以電子郵件通知民眾逕行以線上轉帳方式辦理相關郵務或儲匯業務，建議民眾確認寄件者網域、確認實際連結網址是否有被混淆。另外當平時有已知的郵局包裹、郵件運送時，需特別提高警覺，與寄送方保持聯繫，也不要隨便點擊釣魚連結、輸入信用卡資料等個資。