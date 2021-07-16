旅遊業者鳳凰(5706)今日召開股東常會，通過2020年財報、盈餘分配及資本公積發放案，決議擬配息0.3元，包括以盈餘配發約0.02元、資本公積配發約0.28元。展望後市，公司將提前部署為市場復甦預作準備，以多角化經營尋求增加收益，力盼度過營運冰河期難關。

新冠肺炎疫情致使觀光旅遊業成為「海嘯第一排」重災區，鳳凰受此衝擊，2020年合併營收4.89億元、年減83.54％，營業虧損0.31億元、創歷年新低。不過，受惠業外收益0.63億元挹注，歸屬母公司稅後淨利0.1億元、每股盈餘（EPS）0.15元，仍險守獲利。

由於邊境管制尚未解除，鳳凰2021年上半年自結合併營收0.47億元、年減88.44％，為同期次低。首季本業虧損0.14億元，但虧損為1年低點，配合認列土地建物處分收益0.69億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.87元，逆勢雙創近1年半高點。

展望後市，鳳凰表示，旅遊本業除衝刺國旅、加強產品豐富度外，將隨時注意疫情變化調整策略因應，並提前部署為市場復甦預作準備。同時，並透過多角化經營有效運用資金，尋求增加收益機會，配合紓困補助方案累積營運動能，盼度過營運冰河期難關。

因應歐盟將台灣納入「非必要旅行」安全名單，多國陸續解禁，鳳凰對此搶先推出德國、荷蘭、捷克等機加酒套裝產品，滿足旅客相關需求。而關島推出AIR V&V疫苗旅遊計畫反應熱絡，首波3航次的機加酒產品已完售，鳳凰對此加推新產品因應，可望為營運增添活水。

國旅方面，鳳凰與花蓮遠雄悅來大飯店合作，推出包括火車票、住宿、早餐的暑期專案，另可搭配自選晚餐或海洋公園門票的套裝組合，也可加購一日或半日的九人座包車。同時，也推出6人成行的包車旅遊新玩法，提前為國旅解封做好準備。

而鳳凰多角化經營布局餐飲及健身產業，隨著13日起健身房等運動場館「微解封」，旗下「Fitnexx菲尼克斯健身空間」因定位訴求為「個人專屬的獨立訓練空間」，健身環境較隱私、且不須與他人共用器材，更符合防疫規範，有助增添營收動能。

餐飲服務方面，鳳凰透過子公司柏悅以「好食嗑HAUS FOOD」品牌經營美食街，由於各地方政府目前僅澎湖開放內用，位於新北土城日月光廣場的「日月光好食嗑美食街」配合政策仍維持外帶模式，以防疫為優先，未來將依據最新政策滾動式調整。