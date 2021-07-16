根據投信投顧公會資料，截至今年6月底為止，投信整體基金規模為4兆8606億元，達歷史新高。若與去年底相較，增長3374億元，增幅7.46%。台股基金(含主動式基金及ETF)成長金額居冠的元大投信，在多檔台股基金定期定額挹注下，旗下台股基金規模六月增加283.6億元，上半年大增1021.8億元；且元大投信旗下公募基金規模達到新台幣7716億元新高水準，由於7月來股市熱度不減，再加計全權委託契約金額，元大投信推估，目前資產管理規模接近8000億元目標，突破歷史性關卡。

被動型ETF方面，元大投信是台灣最早發行ETF的投信業者，今年已經邁入第18年，截至6月底元大投信旗下台股ETF來到3663億元，今年以來就增加846億元，也將旗下整體ETF管理規模推升至6207億元。根據證交所資料，旗下的「元大台灣50(0050)」與「元大高股息(0056)」透過證券商承作定期定額的交易戶數，6月底分別達103733戶和84840戶，為國人ETF定期定額扣款前二名，較5月份繼續成長，再創新高。

根據投信投顧公會資料，上半年增長最多的是國內股票型ETF與國內股票型基金，分別增加1477億、812億元，另外，跨國多重資產型基金、跨國股票型ETF、跨國股票型基金，各增加455億、428億與423億元。減少最多的是國內貨幣市場型基金、跨國債券型ETF，各減少635億、194億元。