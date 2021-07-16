大型科技股走弱，隔夜美股偏空，費半指數最弱勢，標普500、那斯達克指數收跌。台股斷「電」，開盤下挫194.61點，報17839.58點，持續在盤下震盪，盤中最低下探至17779.61點，接近尾盤跌幅收斂，終場下跌138.94點或0.77%，收17895.25點，成交量5727.05億元。本周上漲233.77點或1.32%，周K翻紅；本周台股指數亦創歷史新高。

今日外資(不含外資自營商)賣超225.4408億元，投信賣超2.5477億元，自營商賣超40.7348億元，三大法人賣超268.72億元。外資連4日買超止步，今轉為賣超，本周來累計買超478.33億元，本月來累計賣超351.2億元，今年來累計賣超4318.4億元。

盤面上，權值股漲跌互現，航運揚帆、陶玻發光、金融放閃。台積電(2330)Q2財報雙率雙降，加上ADR收跌逾5%，均不利股價表現，今早開跌23元至591元，盤中匍匐走低，收跌4.07%、報589元。聯電(2303)亦受ADR收跌之苦，股價開低走低，收跌2.54%、報53.7元。鴻海(2317)開低至118.5元，收在平盤價119.5元。聯發科(2454)走勢起伏，收漲0.63%、報957元。多檔千金股逆勢走揚，大立光(3008)短暫翻黑後彈升，收漲0.99%、報3070元；矽力-KY(6415)收漲1.82%、報3925元；祥碩(5269)收漲3.92%、報1855元；緯穎(6669)收漲0.99%、報1025元；旭隼(6409)收漲0.39%、報1300元；上櫃的信驊(5274)收漲1.82%、報2240元。

眾類股漲跌五五波，陶玻股收漲5.69%最高，台玻(1802)領衝、收漲6.48%。航運股收漲4.13%居次，貨櫃三雄齊揚，長榮(2603)收178.5元，漲幅約9.5%；陽明(2609)收漲約5%、萬海(2615)收漲2.69%。另有志信(2611)收漲逾7%、榮運(2607)收漲逾5%，漢翔(2634)、亞航(2630)均收漲逾1%。金融股類指盤中創1998年4月來新高，收漲1.71%。金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)分別收漲4.2%、2.9%，其餘如開發金(2883)、中壽(2823)漲幅落在3%以上；三商壽(2867)、新光金(2888)、台新金(2887)漲幅逾2%；元大金(2885)、國票金(2889)、中信金(2891)漲幅逾1%。油電燃氣、半導體收跌3%左右、跌幅較深，其中台塑化(6505)收跌3.32%，領跌油電燃氣。鋼鐵股偏空、收跌1.38%，但部分個股仍獲多頭青睞，運錩(2069)領漲、漲幅4.87%；彰源(2030)收漲3.31%、允強(2034)收漲2.25%；燁興(2007)、佳大(2033)、燁輝(2023)、豐達科(3004)均收漲逾1%。

觀察今日資金流向，航運吸金程度較前日大增1成，資金占比達45.31%；電子資金占比38.8%，較前日衰退8.55%。展望後市，大展投顧總經理賴建承分析，面對航運及鋼鐵股，投資人須審視看待，操作上以短打為主。Q3為傳統旺季，預期電子股有望轉強，可聚焦IC設計、晶圓代工、矽晶圓、IGBT概念、PCB、散熱、蘋概股、汽車電子等，但不宜追高。