案14343確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

案15432確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市政府今日公布3名確診者足跡，包括台北地下街誠品K區的超商，及河濱公園、馬場町紀念公園及218路線公車；北市府提醒，曾出入相關場所的民眾請自我健康監測。

北市衛生局指出，「案15432」足跡，其從7月4日起至13日止，每天上午7點到8點之間，都會前往萬華區青年路附近的河濱公園、馬場町紀念公園入口，往新店方向5公里處。

另外，「案15443」14日早上10點到下午5點10分都待在「全家北傑門市」，店家已於完成清消並停業，研判是店員確診。

另一名「案15458 」7／14確診，可能感染源為家戶感染，曾在7月12日上午5時30分至中午12時及12時30分至下午15時；7月13日上午6時40分至11時30分及16時至20時30分；7月14日上午6時至10時30分、11時至13時及15時30分至17時30分都在公車218路線；研判應是該路線的駕駛員；7客運公司已自行清消，預定7／16 22：30請清潔公司大清消，職場接觸者7／16陸續篩檢中。