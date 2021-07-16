玉井警方調閱多處監視器，發現竊嫌做案用轎車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

果農瞥見竊嫌偷採芒果逃逸，來不及阻擋。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

目前正是芒果與龍眼成熟季節，台南市玉井區一處龍眼園及芒果園傳出竊案，謝姓男竊賊不偷龍眼，看上價錢更高的龍眼木，大費周章鋸樹去賣；另一名偷採芒果的李女是地方頭痛人物，玉井警方透過監視器找到兩嫌，訊後依竊盜罪嫌送辦。

台南市玉井警分局玉井派出所7月3日接獲楊姓男子報案，指稱果園的龍眼樹被竊，員警立即與採證小組到達現場，現場只見數棵龍眼樹木遭伐，承辦員警不放棄任何線索，調閱多處監視器，終於發現犯案白色轎車，循線找到74歲的謝嫌。

謝男是地方頭痛人物，曾犯多起竊案，員警至謝男家中時，盜來龍眼木還在家中，謝嫌自知無法狡辯，坦承係龍眼木較一般木炭價格高，心起貪念而為之。

另一件14日發生的芒果竊案，林姓園主當場瞥見竊嫌偷採數顆芒果，放在腳踏車籃子上騎車逃逸，警方從園主描述中，很快就鎖定對象，同樣是地方上的問題人物，45歲李姓竊嫌則坦承係臨時起意而偷竊。

玉井分局長許敏能表示，芒果、龍眼為高經濟作物，在收成期間容易成為竊嫌覬覦目標，玉井分局成立「護果專案」，不分日夜增加果園巡簽密度，請大家放心。另外，許分局長也在此呼籲農民，在果園路口裝設監視器或照明設備，以警民合作方式強化偵防能量，讓農民都能有個豐收年。