本土疫情趨緩，內政部日前也針對寺廟場所訂定「微解封」指引，北市信仰中心由大龍峒保安宮率先開第一槍，提交防疫計畫給北市民政局審查通過，13日有條件開放信徒入內參拜，位於民權東路上的行天宮也順利申請核准，預計17日開放。

雖然宗教場所在三級期間原則上不開放進入，但內政部釋出「宗教場所防疫管理措施」指引，規範室外廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教建物，每人前後左右須距離1.5公尺（2.25平方公尺容留空間計算），最多99人，即使面積多餘2.25平方公尺仍不能超過上限人數。

根據民政局統計，目前北市立案寺廟共有282間，教會則有192間，日前保安宮已快率先遞件，通過市府審核後於13日搶先微解封。行天宮防疫計畫公文則在14日抵達民政局，16日申請核准，經內部討論後，決定在17日起解封，但行天宮北投分宮因資料不全尚未通過。

行天宮官網指出，上午8時到下午5時將開放民眾入廟參拜，收驚、求籤、擲筊、祭解等濟世服務暫停，祭星補運者則於網站直播跟拜，期間廁所、飲水機暫停開放使用，並且遵守室內空間最多99人、實施內部人員健康偵測、單一動線、實聯制、量體溫及酒精消毒等。

至於行天宮北投、三峽分宮，目前僅開放10人於廟外埕敬拜，參拜時間自清晨4時到晚間8時，抽籤、擲筊及收驚全數暫停。