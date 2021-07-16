天后王菲是出了名的虔誠佛教徒，2013年她與李亞鵬離婚，有傳言指王菲看破紅塵準備出家，引來一向低調的天后出聲，直說：「我們仍然是一家人，謝謝李亞鵬用愛和理智包容這一切，感恩！內（那）什麼，不會出家」，先前她也到過西藏拜佛。最近有網友揭露，指王菲在北京的豪宅陽台上竟擺了座高達2米的佛像，但王菲本人未回應，不知是否真是天后住所。

王菲早年跟李亞鵬新婚時，傳聞因兩人想要有孩子，曾經特地去求神拜佛，離婚後她和朋友到西藏旅行，曬出自己閉著眼，頭上紅腫的自拍照，引來網友狂猜她是否因三跪九叩受了傷。隔年她與謝霆鋒被拍到在豪宅內世紀復合，之後有媒體報導兩人不僅是情人也是靈魂伴侶，王菲計畫帶男友到印度參加法會，兩人信仰與價值觀都相當一致。

王菲過去曾到西藏，並曬出疑似磕頭後的照片。（圖／翻攝自veggieg微博）

2013年香港媒體報導，王菲在中秋節手抄佛經送給好友結緣，書名為《佛說長壽減罪護諸童子陀羅尼經》，並寫上「王菲敬書」，一名收到的網友又驚又喜，指王菲相當用心，內容很精美，下款為「三寶弟子王菲血書」，表示自己是皈依佛教之中「佛寶、法寶、僧寶」的信徒，不再信其他信仰，但王菲的一片善心隔年卻被部分人士拿到網上拍賣，引來其他網友痛罵不懂珍惜。

據《東網》報導，王菲先前曾開金嗓錄製佛經CD，最近有網友自稱又拍到王菲位於北京的家，還發現陽台上相當突兀的擺了巨大的佛像，引來網友回應：「王菲：祈福，轉向眾生～」、「我們泉州這邊很多人家裡都會放著土地公和觀音菩薩」、「太嚇人了」、「佛光普照啊」，但也有人澄清：「這不是王菲家」、「你說是她家就是她家啊，能不能不消費她了」。