新北市今（16日）新增11例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，其中新增確診9人，另外2人居家隔離，三重4人、新莊板橋各2人、新店永和中和各1人，其中跟北市傳染源有關3人，另有3名感染源不明。

侯友宜說，新增11人中6人住院、5人住集中檢疫所，感染源有3人釐清中，家戶感染2人、醫療機構1人、職場4人，其中有3人與北市感染源有關。

侯友宜說，有一例是到北市某醫院照顧病患，受病患感染，解除隔離後自主健康管理，陰轉陽，另外中和新店各1人，都是在台北車站地下街工作。

永和個案7月8日回診，晚上有到朋友家，持續疫調中要盡速把感染源找出，另外板橋有2人，一位到北市某醫院照顧先生，被採檢出CT值30.09，要釐清在何處感染；至於另外有一個板橋，桃園某醫院，7月15日照顧爸爸，還要再醫院照顧，CT值34，還要釐清。

侯友宜說，板橋這兩個都非常單純，新北市新增9個，大多是陰轉陽、解隔離後、朋友間傳染、醫院陪病。

侯友宜表示，截至7月15日列管數792人，9個案共列管接觸者49人、居家隔離39人，已完成快篩6人皆為陰性，另外已完成PCR篩檢33人；跨縣市通報台北市6案、桃園市1案、新竹市1案、雲林縣1案。

侯友宜說，5月17日至7月15日總篩檢19萬2055人，快篩陽性1231人，陽性率0.6％，7月15日社區總採檢2086人，其中快篩陽性2人，陽性率0.1％。