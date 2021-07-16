民進黨立院黨團總召柯建銘16日陪同蔡英文總統前往新竹市疫苗施打站視察，他痛批國民黨只會用口水、抹黑、惡鬥來當作監督，是非常不負責任的在野黨，甚至國民黨縣市聲稱要買疫苗，讓國家團結形成嚴重問題。

柯建銘提及蔡英文上次來新竹市是在1月8日，一訪就隔半年，這半年是國家最動盪緊急焦慮的時刻，防疫國家隊是蔡總統帶領，在這段時間處理國家危機特別重要，看蔡英文如何督促防疫紓困等預算，來訪新竹有著特別意義。

選在7月16日來新竹，對柯建銘有特別的時空意義，他在致詞時特別提及7月16日是解嚴後34周年的第一天，也是5年前不當黨產條例在立院通過後的第一天，當時朝野對立嚴重，表決之時他曾說，「國民黨不要整黨綁在鐵達尼號去撞冰山」，如今國民黨仍然如此。

柯建銘批國民黨綁在鐵達尼號上面，要加速撞冰山，用口水、抹黑、惡鬥當作監督，是非常不負責任的在野黨，也是國家不幸，甚至國民黨縣市聲稱要買疫苗，每天抹黑，讓國家團結形成嚴重問題，他感受特別深，也想走出這個危機。

此次陪同蔡英文前來訪視疫苗施打站，柯建銘認為林智堅團隊在整個防疫、疫調、快篩等等作為，可以說全國示範標準、是第一名，也看到很多感人畫面，充滿許多故事跟期待。

柯建銘表示，這些畫面對蔡英文總統來說也非常有意義，關於疫苗採購，他在旁觀察也曾經參與，他很清楚講，總統在國家高度上解決危機，在政府跟民間合作上走出這條路，非常困難也是非常了不起的成就，他希望國民黨別再抹黑。

對於近來疫苗採購，柯建民表示要感謝太多人了，包括郭台銘董事長、台積電以及所有無名英雄，若不是站在國家危機角度處理，這事早就破局了。柯建銘說，如同新竹市長林智堅所說，我們已經走過危機時刻，雲霧已經漸漸散了，就像總統在臉書上講的，把施打疫苗當成全民運動，只有這樣才能走出整個危機，我們也期待看到大眾很快脫下口罩，共同迎向未來挑戰。