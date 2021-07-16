16日傳出，韓國三星電子已向美國德州政府遞件申請租稅優惠。據悉，三星這座新廠可能還是選在德州，但地點卻不是已設廠的奧斯汀（Austin），而是在鄰近的威廉森郡（Williamson County）。

三星可能在美國德州建立的新晶圓廠，投資規模預估超過170億美元，將可創造1800個就業機會。外界猜測，三星已將德州威廉森郡列入考慮，因為當地也正在審理三星投資租稅優惠申請案。

不過，課稅金額應該不是以原估至2029年時，市值43.5億美元來推算，而是三星建議的10年最高0.8億美元廠房設備價值來計算。

2021年初時，三星也曾考慮過德州特拉維斯郡(Travis County)的租稅優惠方案。不過，應該胎死腹中，因為從3月至今，三星並沒有新的動作。

早於1996年，就已在德州奧斯汀附近建立了晶圓廠的三星，目前也還在美國的亞利桑那州（Arizona）與紐約，以及韓國尋找合適建廠地點。若一切順利，三星這座新晶圓廠將在2022年首季破土動工，並於2024年底開始量產。