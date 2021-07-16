迎接7月17日世界表情符號日，正是時候體驗全新表情符號的時刻！蘋果（Apple）自2017年推出搭配Face ID的iPhone X後，同步推出了Animoji，並在隔年iOS 12推出Memoji。隨著iOS 15即將上線，蘋果也在新版系統針對Memoji帶來不少更新，率先升級 public beta 即可提前體驗！

在iOS 15當中為Memoji加入了更新項目包括：

（1）服裝：使用者現在者選擇超過40套不同的服裝來展現自己的風格 表達心情，或是根據季節更換，使用者還可以搭配自己選擇的肢體動作，打造專屬於你的上半身 Memoji 貼紙

（2）多種顏色的頭飾：Memoji 現在可以透過多種顏色的頭飾來打造你最喜歡的球隊或是學校的代表色

（3）新款眼鏡：眼鏡有三種新款式，包括愛心型和星星型的鏡框，還有復古造型的選項，使用者可以自訂鏡框和鏡片的顏色

（4）輔助選項：新的輔助選項讓使用者可以加上助聽器、呼吸管或是頭部軟帽等

（5）不同的瞳孔顏色：使用者現在可以左右眼選擇不同的瞳孔顏色

iOS 15 Memoji全新特色。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

除了針對Memoji推出更新， iOS 15也新增9種 Memoji 貼紙，包括 shaka 手勢、 靈光一閃的瞬間等，能符合更多種生活中的情景。

打開「訊息」App，點選底部的 Animoji 的「猴子」圖樣，就可以開始製作超像你的「Memoji」。Memoji 當中提供了訂製髮型、臉型、眉毛、眼睛、眼鏡、髮色等特色的功能。而在 iOS 12 之後，在 Memoji 製作頁面中，點選左下角「...」(更多選項)時，即可快速進行「複製」，讓你不需要再重覆選擇多個臉部特徵。

製作完成之後，除了傳送Memoji，也可運用Memoji 錄影功能錄製包含聲音與表情的 30 秒動畫，另行儲存後就可透過 LINE、或直接透過 iMessage 傳送給親愛的朋友，表達你的心情與祝福。

如果手中iPhone可支援Face ID，也曾經在「訊息」中新增屬於自己的Memoji的話，則在表情符號鍵盤中，也可快速看見系統自動生成的Memoji貼圖。由於Memoji貼圖內建在系統的表情符號鍵盤中，因此可在不同App中階可使用，例如iMessage、LINE、WhatsApp等等，都可自由傳送。不過除了在iMessage當中是以去背貼圖的狀態呈現外，在LINE當中會以白底圖檔的方式傳送，並不能像LINE平台的貼圖一樣以去背方式展現，略為可惜。