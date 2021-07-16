台南市議員周奕齊指出，曾文、南化聯通管施工路段車禍頻傳。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市議員周奕齊日前在市政總質詢時指出，曾文、南化聯通管道施工單位未依當初的交維計畫執行，施工路段車禍頻傳，交通事故提升41％，市長黃偉哲表示，會立即啟動稽查，要求施工廠商改善，以減少事故發生。水利署南區水資源局表示，將要求施工廠商強化各項安全措施。

列為前瞻計畫的曾文、南化水庫聯通管線工程，水利署希望透過該計畫讓曾文水庫、南化水庫及高屏攔河堰的水源能串連，健全南部地區供水備援系統，並作為曾文水庫水源的另一緊急供水通道。工程主要沿著曾庫公路、174市道及台三線等既有公路埋設，全長25公里。

周奕齊表示，當地居民反對曾文、南化聯通管道沿著台三線埋設，中央強行施工後，如今施工亂象叢生，山區居民抱怨不斷，包括道路圍籬易遮住視線、交通事故頻傳，還挖到地下電纜造成停電、也挖到水管造成水管爆掉，甚至還未鑑界，挖到私人土地的芒果樹，造成紛爭，顯示工程施工隨便。

周奕齊指出，施工單位當初承諾地方芒果季及賞螢季期間要停工，結果也沒有停工，完全不符合當初的承諾。黃偉哲表示，市府會立即啟動稽查，由於疫情關係，目前三級警戒，人潮少，未來解封人潮進來後，在芒果季、賞螢季等地方特色活動期間，應立刻和地方協調。

至於交通問題，市府會要求施工廠商改善，以減少事故發生。交通局長王銘德說，5月底有派人去查核，確有不符交維計畫的狀況，該局將加強稽查並提高稽查頻率，如施工廠商未改善就開罰。

南水局表示，該工程開工至今無交通事故理賠記錄，南水局將持續要求施工廠商強化各項安全措施，也會積極與地方溝通、回應訴求，以期工程順利進行早日達成曾文與南化水庫水源聯合調度的計畫目標。