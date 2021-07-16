桃園市16日新增2本土、1境外移入，年齡介於30多歲至50多歲之間，2人都是確診者接觸者。桃園累積確診案例868人、目前居家隔離人數累計323人，確診者足跡僅7月12日激點情境旅館桃園館。

桃園市新聞處資料顯示，桃園今天2例本土及1例境外移入，年齡為30多歲至50多歲。。其中案15467、15478皆是確診者接觸者，另外移入為15468。其中足跡僅案15442於7月12日3時58分前往激點情境旅館桃園館。