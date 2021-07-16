桃園增2確診 足跡僅激點情境旅館桃園館 15:352021/07/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診者足跡僅7月12日激點情境旅館桃園館。（桃園市新聞處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市16日新增2本土、1境外移入，年齡介於30多歲至50多歲之間，2人都是確診者接觸者。桃園累積確診案例868人、目前居家隔離人數累計323人，確診者足跡僅7月12日激點情境旅館桃園館。 桃園市新聞處資料顯示，桃園今天2例本土及1例境外移入，年齡為30多歲至50多歲。。其中案15467、15478皆是確診者接觸者，另外移入為15468。其中足跡僅案15442於7月12日3時58分前往激點情境旅館桃園館。 北市＋9 確診足跡涉多家賣場 北市站前、誠品地下街累計6例確診 黃珊珊鬆口：類似群聚感染 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #旅館 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內湖大賣場全中 家樂福今閉店消毒 11:082021/07/16 生活 彰化確診者曾搭火車到屏東逛商圈、見客戶 縣府急消毒 16:192021/07/16 生活 有確診足跡 IKEA內湖店停業1天變3天 09:492021/07/16 生活 共同抗疫 桃園房屋稅主動減稅逾1200萬元 16:042021/07/16 區域情報-桃園 超模確診新冠曾到2大電視台錄影 南韓演藝圈爆發疫情危機 15:392021/07/16 娛樂 快遞員工染疫 62親友採檢 04:102021/07/16 地方新聞 中職》桃園球場迎接復賽 啟用防疫通道 14:482021/07/16 體育 不只靠疫苗 通風＋口罩和確診者同教室可保7天不感染 11:492021/07/16 生活 又篩出2確診 北車誠品地下街累計4店5人染疫 K區封閉3日 16:232021/07/16 生活 全程戴口罩仍染疫！桃園個案曾接觸確診者 急匡列10人居隔 16:342021/07/16 生活 驚傳確診者來過 內湖家樂福緊急停業1天清消 11:102021/07/16 生活 生活熱門新聞 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 罕見合法混打疫苗！屏東男成功打AZ＋莫德納 原因曝光 - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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