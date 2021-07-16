台中市市長盧秀燕防疫表現備受關注，更在最新民調中勇奪91.1％滿意度，衝破9成的超高民意，讓她一舉一動成焦點。港媒評論指出，盧12日起連四天抨擊中央疫苗分配不公，一句「高雄市人口比台中市少7萬，但是疫苗數卻比台中多8萬，非常不公平」，引爆綠營群起反制潮，顯見盧的政治身價與槓上綠營的底氣。

東海大學地方自治研究中心14日公布最新民調，在地方防疫方面，台中市市長盧秀燕滿意度為91.9％、不滿意度為3％，從政黨傾向來看，盧獲得泛藍98.1％滿意、泛綠族群90.1％滿意。

對此，香港媒體《中評社》今日（16）評論表示，盧秀燕過去在防疫工作上鮮少與蔡政府對槓，12起卻連四度槓上行政院與綠營執政縣市，顯見在超高民意支持下無所畏懼。值得注意的是，盧14日在記者會上秀出六都疫苗配比圖卡，前三名分別是台北市、高雄市、新北市，台中市則是倒數第二，僅比台南市高一點，更直言：「高雄市人口比台中市少7萬，但是疫苗數卻比台中多8萬，非常不公平。」

評論分析，盧秀燕這句話不僅引發強大效應，更引爆綠營群起反制，除了指揮中心出面說明疫苗分配原則，民進黨執政的高雄市政府也特別澄清是以高齡人口數為分配基準，高雄的高齡者比台中多；民進黨立法院黨團開記者會痛批，台中市的疫苗接種率六都最低，還吵著要疫苗；親綠團體「WECARE高雄」也攻擊盧搞不清楚分配基準。綠營的激烈反應，可見盧此話的殺傷力，以及盧一改過去風格，挾高民意正面迎戰綠營圍剿的震撼性與十足底氣。