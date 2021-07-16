「嘉玲」變心跑了！在連續20天沒有新增新冠肺炎確診病例後，宜蘭縣16日又新增一名確診病例，新確診案例是一名10多歲的女孩子，所幸嚴守居家隔離規定，沒有在外足跡；縣府也宣布，從下周一（19）日開始，開始安排全縣4715位國中、小老師施打疫苗。

縣府衛生局表示，新增的案15475是一名10多歲的女生，她是案15081、案15082的同住親人，在之前親人確診後，立即匡列為居家隔離，曾經採檢兩次都是陰性，解除隔離前再篩檢一次，結果變成確診，CT值19.1，但因為這段時間都在居家隔離，因此沒有留下相關足跡。

縣長林姿妙也宣布，為了保護教職員及學生的健康，縣府將從下周一（19）日開始，為全縣國中、小的教職員安排施打疫苗，並且要在開學之前為相關人員施打完兩劑疫苗，也請老師們依照被通知到的時間、地點到場施打。

另外，由於有許多護專的學生將在8月1日安排前往醫院實習，林姿妙也已經責成衛生局與各醫院聯繫，請醫院儘速造冊，縣府將會立即協助已經年滿18歲的學生施打疫苗。