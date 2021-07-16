今天是地方配合中央預約疫苗系統施打的第一天，新北市副市長劉和然說，因此次可跨城市登記預約，5天有近19萬人登記在新北市施打疫苗，平均一天只能打3.8萬劑，但新北一天可以施打5.8萬劑，以量能來看可惜一點，至於怎麼改進，要跟中央再聯繫。

至於中央希望疫苗有25％覆蓋率，劉和然說，目前全國2355萬人，等於要達到590萬人，但這全賴疫苗有無這麼大數量配到各城市，及有無效益讓各城市施打，目前新北402萬市民，以1／4來看需接種100萬，這個數字目前尚未達到。