《動鳥。漫居》Along with the god ／ 蕭閔釗ANO 做為深受日本漫畫影響的世代，對漫畫家充滿了崇敬之心，見到他們和其作品，宛如見到了心目中的大神般。這次展覽，藝術家ANO以此為靈感創作大型裝置藝術日式鳥居《動鳥。漫居》，利用二手動漫玩具做為媒材，創造出讓孩子和大孩子膜拜的鳥居，藉此傳達對漫畫家和藝術家的感激之心。（鄧博仁攝）

展場還原偶動畫導演黃勻弦拍片現場。（鄧博仁攝）

一進入展廳立刻被藝術家蕭閔釗（ANO）推出的《獅去勇氣》作品吸引。（鄧博仁攝）

動漫異次元展覽現場。（鄧博仁攝）

中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延長至7月26日，但藝文展館與電影院適度開放，博物館、美術館等展覽場館除要落實全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制外，建議規劃採預約參觀方式。國立台灣藝術教育館配合政府適度鬆綁管制措施，及台北市微解封指引，日前恢復對外開放並採網路預約登記制。民眾15日在第1、2展覽廳參觀「動漫藝次元」特展。

本次特展在微解封的夏日隆重登場，匯集台灣、法國、俄羅斯、葡萄牙、韓、日本、香港、新加坡、馬來西亞等9國20位藝術家共同參與，從思維脈絡到空間情境，精心設計主題多元面貌與教育内容，展示動畫、漫畫、偶動畫、公仔、玩具、裝置藝術及沈浸式體驗等帶來聲、光、色的視覺感受，有趣味、有感人、有通俗、有創意均展現跨世代的藝術語彙和技術。

一進入展廳立刻被藝術家蕭閔釗（ANO）推出《動鳥。漫居》（Along with the god） 作品，深深吸引。「做為深受日本漫畫影響的世代，對漫畫家充滿了崇敬之心，見到他們和其作品，宛如見到了心目中的大神般。」這次展覽，藝術家ANO以此為靈感創作大型裝置藝術日式鳥居《動鳥。漫居》，利用四處收集的二手動漫玩具做為媒材，創造出讓孩子和大孩子膜拜的鳥居，藉此傳達對漫畫家和藝術家的感激之心。

偶動畫導演黃勻弦，出身於傳統捏麵工藝世家，擅長停格動畫。2006年成立旋轉犀牛原創設計工作室，她以「捏麵人」為藝術核心進行創作。2016年創作停格動畫影片《巴特》，入圍第53屆金馬獎最佳動畫短片，2018年和蔡易錦導演合作《當一個人》，榮獲台中國際動畫影展台灣獎首獎、第55屆金馬獎最佳動畫短片獎，2020年以《山麗》入圍第5届金馬獎最佳動短片獎、洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎，出版《臺灣哪有偶動畫》一書。參展影片《當一個人》為偶動畫，故事主角是一位修紗窗生的老人。此片製作過程沒有採3D列印類型偶動畫，而是使用傳統的捏麵工藝，並透過逐格攝影方式變成動畫，老人臉上的紋路依然明顯，厚重的眼瞼扛不住風塵；光影之間不只間接帶出老人的心情，更是暗示了他生命的消逝，而踽踽蹣珊的姿態更是讓這個沒有對白，也沒有真人出演的故事依舊傳遞濃厚的情感。劇情細膩刻劃老人的內心

孤寂，每天踩三輪車，放著修理紗、紗門、換玻璃的廣播，穿越大街小巷。繞過繁華街市、新興高樓、黃昏市場以及天后宮，相同的場景日復一日，將生活日常幻化成一場場既怪誕又瑰麗的旅程，啟發觀眾去思索如何面對時代的眼淚，並且給予長者更多的關懷。

動漫是一種能感動大眾的語言，用在教育，增進學習樂趣；用於商業，增加傳播力；用於警告，減化刻板印象；用在偶像，增加魅力；不論是宣傳政令、製造話題或諷刺現實，動漫比你意識到的，更深入生活，更貼近人心。微解封後，大朋友小朋友可撥空前往台灣藝術教育館，認識動漫藝術的精彩。