新北市今（16日）新增11例本土案例，市長侯友宜主持防疫記者會，媒體詢問高雄市長陳其邁清零說，侯友宜、副市長劉和然並未回應，由副發言人戴湘儀回應說，「現在應該把自己工作做好比較重要！」

陳其邁日前表示，高雄市連續14天清零，現在只等雙北確診數降到0，台灣就算2個月內完成清零目標。

戴湘儀表示，新北市府每個同仁每天都做好防疫工作，所有人都堅守崗位積極控制疫情，現在應該把自己工作做好比較重要，大家一起加油，團結防疫讓所有民眾早日回到正常生活。