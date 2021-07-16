陳其邁2個月清零說 新北副發言人酸：把自己工作做好比較重要 15:382021/07/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副發言人戴湘儀回應說，「現在應該把自己工作做好比較重要！」（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今（16日）新增11例本土案例，市長侯友宜主持防疫記者會，媒體詢問高雄市長陳其邁清零說，侯友宜、副市長劉和然並未回應，由副發言人戴湘儀回應說，「現在應該把自己工作做好比較重要！」 陳其邁日前表示，高雄市連續14天清零，現在只等雙北確診數降到0，台灣就算2個月內完成清零目標。 戴湘儀表示，新北市府每個同仁每天都做好防疫工作，所有人都堅守崗位積極控制疫情，現在應該把自己工作做好比較重要，大家一起加油，團結防疫讓所有民眾早日回到正常生活。 斷言七月底不會解封 前台大醫：做好長期抗戰的準備 外資看股價 短線有壓長線仍強 #清零 #戴湘儀 #把自己 #比較 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家長和教練：兩者負責不同工作 08:302021/07/16 體育 覆蓋率劑次統計 柯嗆不要自己發明 04:102021/07/16 地方新聞 史上頭一遭 聲請參審員迴避 懲戒法院完成分案 16:102021/07/16 社會 嘉義文化路夜市今晚復業 人數管制2000人為限 13:022021/07/16 生活 官員督導接種站 遭批來添亂的 04:102021/07/16 地方新聞 不只靠疫苗 通風＋口罩和確診者同教室可保7天不感染 11:492021/07/16 生活 美日立陶宛贈台疫苗 林濁水嘆：想起去年和賴清德主張送大陸口罩 12:282021/07/16 政治 陳建仁曾曝打高端沒副作用 羅智強轟：「國產生理食盬水」耍國人 13:312021/07/16 政治 陳美鳳打完疫苗曝身體一狀況 曬「萬磁王手臂」照網笑翻 16:522021/07/16 娛樂 26日解封看雙北？ 林右昌：只要能確實疫調 快速匡列 15:502021/07/16 生活 台灣越往北感染風險越大 醫怒批年輕人「猥瑣」 08:472021/07/16 生活 生活熱門新聞 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 罕見合法混打疫苗！屏東男成功打AZ＋莫德納 原因曝光 - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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