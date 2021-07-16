應監管機構的要求，字節跳動自2020年9月以來，就一直停止新用戶和內容創作者，在旗下今日頭條註冊帳號。暫停註冊原因暫無法確定，但今日頭條的應用程系目前仍可下載，現有用戶亦可正常使用。

路透報導，大陸持續加強限制規模龐大的平台經濟，監管項目包括平台內容是否適宜、反競爭行為以及資訊安全等問題。部分內容創作者曾在社群媒體表示，無法在今日頭條註冊新帳號，嘗試註冊時會出現「系統維護中，暫時無法註冊」的提示訊息。

今日頭條平台使用人工智慧驅動的推薦系統，向用戶提供個性化的新聞推送。平台是字節跳動在大陸的第二大廣告收入來源，僅次於抖音，佔2020年公司在大陸銷售額的20％，約為54億美元。

事實上，這並非今日頭條首次受主管機關懲處，大陸監管機構在2018年曾以低俗內容為由，要求今日頭條App自應用商店下架三週。字節跳動旗下另一平台內涵段子App，也在2018年被永久關停。