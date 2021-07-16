因近期需求轉強，加上國際廢鋼供應趨緊，使其價格上揚，帶動東鋼H型鋼價格調漲800元，另外業者表示，進入夏季限電期間，生產成本墊高，亦成為H型鋼調漲動力。

東和鋼鐵今日(16日)宣布H型鋼基價每公噸調漲800元，漲幅逾2%。(商品行情網)