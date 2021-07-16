《商情》需求轉強 H型鋼漲逾2％ 15:422021/07/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期需求轉強，加上國際廢鋼供應趨緊，使其價格上揚，帶動東鋼H型鋼價格調漲800元，另外業者表示，進入夏季限電期間，生產成本墊高，亦成為H型鋼調漲動力。 東和鋼鐵今日(16日)宣布H型鋼基價每公噸調漲800元，漲幅逾2%。(商品行情網) 《國際金融》旅遊股領漲 歐股彈升0.29％ 《集中市場》外資不押了 提款225億元 #東和鋼鐵 #上揚 #型鋼 #轉強 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利回吐 紐約棉花轉跌 10:192021/07/16 財經 滬指半日近平收 創板跌逾1％ 12:502021/07/16 財經 台積電法說利空跌近4％失守600元 台股開盤殺逾250點 09:052021/07/16 財經 滬指收跌25點 本周累升0.4％ 15:592021/07/16 財經 《晨間解盤》轉航運短打 電子逢低找好股(倫元投顧提供) 07:462021/07/16 財經 《美股掃瞄》美上周初領失業金人數 再創疫情爆發來新低 10:532021/07/16 財經 《商情》買盤回補 日本橡膠終止連6跌 10:192021/07/16 財經 《國際產業》漲價鼓舞 SK海力士Q2營利估飆4成 12:352021/07/16 財經 《半導體》韋爾擴產計畫變更 同欣電CIS RW前景轉佳 11:272021/07/16 財經 航海王再起 逾半運輸股漲停 04:102021/07/16 財經要聞 迴避壟斷 阿里、騰訊傳破冰合作 04:102021/07/16 全球財經 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》新唐飆天價 華邦電持股市值增逾百億元 - 財經 - 時報資訊 美萬物齊漲擋不住了 台製玩具從700元飆到78萬 - 財經 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 高通膨美債殖利率崩 華爾街大佬揭原因 股市創高還能抱？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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