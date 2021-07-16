有「新債王」之稱的DoubleLine執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）對美元長期走勢發出駭人警訊，他甚至斷言美元「注定完蛋」，警告美元長線向下，且跌幅可能相當巨大。

岡拉克在接受媒體訪問時表示：「最終，我們的赤字規模，包括後疫情時期大爆發的貿易赤字，以及顯然、根本已經破表的預算赤字，顯示就中期而言，美元必將大跌，但我真的不認為會是在今年」。

岡拉克表示，當美元指數約跌破89時，我們就曾公開表態看好美元短線走勢。這是一個有關於你看得多遠的問題，短期內，美元小幅或適度走強的態勢已經存在，並將繼續存在，但從長遠來看，我認為美元「注定完蛋」。

他並表示，這將是一個非常重要的發展，因為海外買盤有助於美國債券市場，利差有利於外國債券投資人對沖其美國債券部位。

美國上周（截至7月10日）初次請領失業救濟金人數周減2.6萬人，至36萬人，符合市場預期，並再創疫情爆發以來的16個月新低。

受此提振，周四美元反彈走高，尾盤美元指數漲0.2%，報92.603美元，盤中一度最低跌至約92.272。今年以來，美元指數上漲3%。