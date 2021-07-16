中央流行疫情指揮中心16日公布，北市14例、新北11例，確診數回升，對於是否增加26日解封難度，以及台北市長柯文哲6月16日揚言1個月內沒疫苗仍可清零，卻破功。基隆市長林右昌表示，依雙北人力跟資源，只要能確實疫調、快速匡列，能盡速阻斷病毒傳播，他不好去評論什麼，但基隆已14天內連續11天＋0，也希望雙北可＋0、一起加油。

林右昌說，中央公布雙北的確診數，要看是新增案例還原本舊有匡列後發病的案例，才能確定類型，依雙北人力跟資源，只要能確實疫調、快速匡列，可盡速阻斷病毒傳播，要將10幾例降下，對雙北來說不是太困難，可控制，解封尊重CDC判斷。

林右昌說，他不好去評論什麼，北北基桃是共同生活圈，基隆已14天內連續11天＋0，但基隆＋0不夠，也希望雙北＋0、一起加油，希望26日趨緩，順利三級降二級。

針對基隆教師何時打疫苗，林右昌說，已造冊，國小1805人、國中1392人、高中636人，全部3833人，等教育部撥疫苗就打，中央說9月初開學前2周，會幫所有老師打完，基隆幼兒園已完成施打，老師要早點打，可上公費疫苗平台預約，早約早打。

至於基隆市否有混打疫苗，林右昌說，目前沒闖關成功發生，15日的確有僥倖去施打站，企圖闖關，但所幸工作人員謹慎阻止，今早上則是有3人沒登記，想打被阻止，基隆對混打疫苗有設3關卡，先請民眾拿身分證確認、健保卡插卡就知有無打過、要打之前會在健保卡上註記打什麼疫苗。

林右昌統計，7月14至16日上午，基隆65至67歲全市已有1萬2686人施打疫苗、施打率 79.7％，另外中央開放民眾施打疫苗登記延長到19日中午，目前公費疫苗有12萬2736名市民已登記，選AZ有3457人，AZ、莫德納都選有5萬1998人，只選莫德納6萬7281人；此外醫生若說不適合打AZ，長庚跟署基都有提供打疫苗服務，也可跟衛生局聯絡。