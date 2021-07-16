根據《財訊》報導，4月底開始，多家外資在台灣資本市場上掀起「科技股降評潮」。從晶圓代工龍頭台積電、封測龍頭日月光到IC設計一哥聯發科，PC大廠華碩，面板大廠友達的股價，全都進入外資暴風圈當中。

《財訊》報導指出，今年，是台灣科技業有史以來景氣最好的1年，這些龍頭公司營收多半創下歷史新高。廠商的煩惱不是訂單太少而是訂單太多，缺貨、缺產能對供應鏈帶來的衝擊，至今未解，科技業的景氣就像7月的豔陽天。

但外資法人卻突然大幅下修對台灣高科技公司的目標價，例如，匯豐證券4月28日發出報告，給聯發科1550元的目標價和買進評等，到6月21日，卻突然將聯發科降評為持有，目標價降為800元，降幅幾乎達到5成。

漲多就是利空 法人先出貨 重新檢視風險

根據《財訊》報導，這些報告中點名的公司，多有超過10位以上的分析師持續追蹤公司表現；今年以來，也只有極少數報告看壞台灣科技業前景。這一點，從所有分析師給出的平均目標價仍居高不下，就可以看出。

只不過，《財訊》分析，股價漲多就是最大的利空，檢視這些外資報告中列舉的看壞理由，確實是在台灣科技股登峰之際，重新檢視投資風險的方法之一，也有助於釐清各科技次產業未來營運動能的強弱。

要尋找問題的答案，應該先分析看空台積電和聯電的這兩篇報告，半導體是科技產業發展的領先指標，影響遍及手機、PC、車用等不同領域。

《財訊》報導指出，6月18日，摩根士丹利突然發出報告，這份長達83頁的報告，一開頭就語出驚人，「我們認為這檔股票在未來12到18個月，將變成死錢（Dead money）」。明明在6月10日時，摩根士丹利的報告給予台積電655元的目標價，以及加碼評等；8天後，卻大降目標價至580元，並降評為持有。

摩根士丹利在調降台積電評等的報告中列出4大疑問：第1，台積電的晶圓代工龍頭地位，是否能持續帶來高毛利？第2，台積電的成長是否能持續超越整個半導體產業？第3，2022年是否會出現半導體需求大幅修正的狀況？第4，台積電股價在未來3~5年會翻倍還是持平？

根據《財訊》報導，其中，摩根士丹利質疑台積電未來幾年毛利率將降至5成以下，低於外資圈普遍預測52%的水準。更重要的是，報告指出，2022年邏輯半導體需求將開始陷入衰退，「最新的PC庫存資料，讓我們擔心晶圓代工廠的PC客戶明年是否會減少下單；」他們在報告中預期，「2022年對手機、PC，甚至雲端運算，都會是艱苦的1年。」