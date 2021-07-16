新北市今（16日）新增11例本土案例，市長侯友宜、副市長劉和然主持防疫記者會，關於劉和然近日批評中央政策等，外界質疑市長、副市長互相扮演黑白臉角色，對此，劉和然強調，市長充分授權，只要發現問題該說就要說，市長只有一個要求，不可以亂說、亂批評。

劉和然表示，市府沒有扮演黑白臉，自己的臉也沒有那麼黑，市長是一個信任幹部的首長，對於幹部充分授權，自己在記者會中所回答的內容，市長事先都不知情。

此外，劉和然說，市長有特別提醒，你是事務官出身，事務官出身就要為國家做事，做實事，一步一腳印，要的是服務人民，既然是事務官出身，參與這麼多大小防疫會議，只要發現問題該說就要說，市長只有一個要求，不可以亂說、亂批評。

劉和然強調，疫情本來可以不用發生，只要阻絕於境外就不會有破口，看到這個多國人走了，市長也表達出非常不捨，工作同仁一邊工作也感受在心裡，若說話比較直接也請大家多多包涵。