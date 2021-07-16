美國經濟正處成長高峰，即便下半年及明年成長率自高峰放緩，仍將是非常健康的經濟環境，至2022年均可望以高於趨勢的速度增長，預期聯準會（Fed）將有序退場政策，歐洲央行採取更寬鬆的政策立場，加上大陸人行全面降準，均有助化解景氣成長放緩擔憂，值此景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段，投顧業者建議，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會。

根據Factset預估，史坦普500大企業第二季獲利預估成長64％，將創下2009年第四季以來最大增幅，自3月底預估的52.1％上調，其中103家企業已發布財測，有近三分之二、即66家企業展望正向，創2006年有紀錄以來新高。值此景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段，建議冷靜面對市場短線波動，選股須更重視品質與成長的可持續性，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會。

債券投資宜靠攏可受惠景氣復甦及通膨環境下的美國高收益債及波灣債，股票建議採取逢震盪加碼及定期定額策略，涵蓋創新成長及價值循環、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設及長線數位轉型題材的科技產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，隨著疫情爆發經過一年，從數據中持續看到經濟邁向復甦，部位上也持續朝這一方向調整，包括低利率、刺激計畫及需求的恢復，都將有助景氣表現，隨著就業改善，市場對通膨的預期也逐漸升溫。

著眼中長期，通膨影響不大，目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率，具定價權且輕資產，可望平衡利率上升的影響，預期科技業在通膨環境中仍將保持良好，且科技股經調整後評價更為合理。鑒於科技公司的品質不斷提升，例如經常性收入來源增加、資產負債表強健且利潤率強勁，科技類股相對大盤應享有溢價。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，基礎建設資產跟傳統股債資產的連動性低，加上基礎建設提供必要服務、受到景氣循環波動的影響較小，不論在景氣循環的哪個階段，基礎建設資產都可提供追求穩健的股利收益，及股利成長的機會，且在面臨股市震盪環境時，可發揮投資組合中的防禦效果。