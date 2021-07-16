嘉義市長黃敏惠在今天下午疫情記者會直播時宣布，嘉義市針對18歲以上有意願接種AZ疫苗的民眾全面開打，只要就近向51家醫療院所登記，會盡快安排接種。

黃敏惠指出，中央7月15日已撥補1萬2000劑疫苗給嘉義市，經市府爭取，18日會再撥補1萬8000劑，因此只要18歲以上有意願施打AZ疫苗的民眾，可就近向51家醫療院所登記會盡快安排接種。

衛生局副局長廖育瑋指出，尚未在1922網站上預約但有意願施打的民眾，可以向全市51家醫療院所登記，若有殘劑會通知前往施打，目前嘉義市登記施打AZ疫苗的約1萬3000多人，18歲以上民眾可直接到就近的醫療院所詢問，各醫療院所評估扣除已預約數量後有餘裕，可直接施打。

黃敏惠說，從今天起連續5天（7月16日到7月21日）疫苗接種進入新階段模式，有預約成功的民眾可自行選擇接種疫苗的時間與地點，嘉義市政府總共媒合9家醫院、40家診所及2個衛生所供民眾選擇，預約時段包括上午、下午，也有夜間門診，接種地點多，預約時段方便。