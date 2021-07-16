全球疫情進入後期，經濟與貿易需求出現強力反彈，然而供應鏈與勞動力短缺問題未解，供不應求狀況持續惡化，推升消費者物價指數不斷攀高，有美國玩具商表示，旗下一款熱門拼圖將停售，因為在台灣加工並進口的成本已經高到無法負擔，原本約25美元（約新台幣700元）的玩具飆漲至2.8萬美元（約新台幣78萬）。

CNN報導，全球航運費率從去年下半年開始上漲，目前為止仍處在高檔，且第三季進入航運旺季，短期內並沒有看到下跌跡象，過高的運費讓美國玩具商苦不堪言，同時原物料價格的飆漲，讓玩具商的獲利嚴重縮水。

美國玩具商Premium Joy主要販售各種泡棉玩具，包括遊戲墊、拼圖及積木等，最熱門的商品為一款海底世界的拼圖，年銷售量達5千至6千組。

不過由於現在生產成本過高，他們打算售出最後一組海底拼圖後停售，並將該商品價格訂在2.8萬美元，是原價25美元的1120倍。

創辦人Hassan Alnassir表示，「我們發現這款商品在網路上已經飆到2.7萬美元，所以最後一組的價格有提高一點，我們會決定停售這款產品，就是因為疫情讓海運成本激增，接下來也沒有恢復販售的打算。」

Hassan Alnassir補充說道，現在的運費已經是去年初的4倍，導致供應鏈後段企業無力負擔，「一個標準貨櫃的價格從去年的1990美元，上漲至7000美元。」

玩具產業分析師Jim Silver則說：「不斷上漲的運輸成本與貨櫃短缺對玩具商來說是嚴峻的挑戰，小企業的衝擊更加嚴重，因為他們不像Mattel或Hasbro等大廠可以透過多個生產基地進行平衡，且航運商更喜歡跟大企業合作，因為產量夠大，獲利也更高且穩定。」