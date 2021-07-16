郭靜在《飢餓遊戲》擔任關主，甜美獻「聲」。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》推出「台綜經典遊戲合作賽」，考驗5位主持人的默契，在不同空間合作闖關，只要過4關就可平分1萬元獎金，王仁甫再三和製作人確認：「不會扣快篩的錢吧？」原來防疫期間，《飢餓遊戲》改線上視訊錄製，製作單位對防疫措施也不馬虎，除了戴口罩，所有藝人和工作人員開錄前也都進行快篩檢驗，孫協志開玩笑說：「現在最夯的不是跟朋友說『我請你吃頓飯』，而是說『我送你10個快篩劑』。」

製作單位找來綜藝大哥徐乃麟助陣，並端出他的招牌遊戲「手語歌」和「激爆骰子樂」，徐乃麟為「手語歌」出考題，全程比劃了整整5首歌，活動力十足。進行「激爆骰子樂」時，規定主持群若喊中骰盅裡的數字總和，全部人都要接受懲罰，他展現大哥氣度：「我也要懲罰！願賭服輸，我這個人一向是這樣子。」王仁甫虧：「可是你不是有一個輸不起嗎？」徐乃麟大器笑回：「輸不起已經不在我生活的範圍裡了。」

而經典懷舊綜藝關卡，「百萬大歌星 九宮格連線賽」也是不可少，節目安排「甜美女聲」郭靜擔任關主，主持群邊闖關還同時能大飽耳福，如親臨女神的線上演唱會。而九宮格歌曲中，還有八三夭的神曲《想見你想見你想見你》，王仁甫故意說：「應該有人很會吧！」

當許孟哲說完全不熟悉這首歌時，「豆花妹」蔡黃汝不敢相信：「太扯了！這首歌這麼紅，你是活在異世界嗎？」最後眾人推派她來接唱，孫協志還幫她應援：「花花（豆花妹）如果負責這一首，會有一種神奇的力量幫妳想起歌詞。」王仁甫也跟著搭腔：「這是一種熟悉感。」相關內容在本周日(7／18)晚8點中視《飢餓遊戲》播出，隔周六晚8點中天娛樂台也能收看。