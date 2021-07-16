隔夜美股那斯達克收黑，三星走跌，以及新冠疫情影響下，韓股也疲弱不振，最後收在3,276.91點，跌9.31點或0.28%。同時，韓元也走升。

三星電子與SK海力士，分別下跌0.99%與1.62%，Naver紅翻黑收跌0.45%，外資也賣超890億韓元。

韓國政府16日表示，將再緊縮社交禁令，因為新冠疫情已有擴大跡象。

未來資產證券認為，疫情擴散與通膨大增等利空消息影響歐美股市，韓股也受到衝擊。

一美元可兌換1,139.5韓元，韓元升2韓元。