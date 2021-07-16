《韓股》憂心疫情 韓股收黑 15:592021/07/16 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股那斯達克收黑，三星走跌，以及新冠疫情影響下，韓股也疲弱不振，最後收在3,276.91點，跌9.31點或0.28%。同時，韓元也走升。 三星電子與SK海力士，分別下跌0.99%與1.62%，Naver紅翻黑收跌0.45%，外資也賣超890億韓元。 韓國政府16日表示，將再緊縮社交禁令，因為新冠疫情已有擴大跡象。 未來資產證券認為，疫情擴散與通膨大增等利空消息影響歐美股市，韓股也受到衝擊。 一美元可兌換1,139.5韓元，韓元升2韓元。 《韓股》三星拖累 韓股走跌 《台北股市》台股重傷失萬八 十千金穩信心 #三星 #韓股 #韓元 #收黑 #憂心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《食品股》德麥派利13元 經營策略多元 13:432021/07/16 財經 《鋼鐵股》世豐派利2.97元 今年營運續看旺 12:352021/07/16 財經 台股上萬八市值再創高 04:102021/07/16 財經要聞 《航運股》長榮航：機票恐調漲 長榮航太科技邁向上市 12:012021/07/16 財經 《類股》金融放閃 類指創1998年4月來新高 11:442021/07/16 財經 《美股掃瞄》美上周初領失業金人數 再創疫情爆發來新低 10:532021/07/16 財經 《晨間解盤》轉航運短打 電子逢低找好股(倫元投顧提供) 07:462021/07/16 財經 台積電收盤重挫25元 台股跌138點失守萬八 13:442021/07/16 財經 台積電殺至588元挫逾4％ 市值蒸發逾6000億 概念股臉綠 10:432021/07/16 財經 《其他股》今年營運啵亮 橋椿走路有風 12:182021/07/16 財經 台積電法說利空跌近4％失守600元 台股開盤殺逾250點 09:052021/07/16 財經 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 PC需求到頂峰？ 看懂外資掀起台灣科技龍頭降評潮內幕 - 財經 陳建仁自曝打「安慰劑」是提前解盲？高端回應了 - 財經 航運、鋼鐵檔檔狂噴 還要追？專家1句話散戶要聽 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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