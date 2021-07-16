螺絲大廠世豐螺絲（2065）16日，於公司彌陀廠舉辦2021年股東常會，由董事長杜泰源主持，全體股東出席率達53.62％支持，會中承認並通過2020年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，以及2020年盈餘分配案，決議配發每股股利2.97元，包括1.97元現金股利、股票股利1元，股利配發率達79.95％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

世豐表示，該公司2020年全年合併營收達新台幣22.54億元、稅後淨利1.52億元、每股稅後盈餘(EPS)為3.71元，分別較2019年成長24.02％、9.34％、4.51％，主要受惠於美國地區大客戶拉貨需求逐步回升、以及新品牌商客戶訂單挹注，帶動2020年整體營運表現再度繳出歷年新高的成績。

世豐說，受惠於美國地區客戶、以及新客戶訂單需求擴大，且近年來集團持續完善旗下長尺寸、中短尺寸螺絲產品線布局，帶動2020年美洲地區營收比重較去年同期的53.01％攀升至64.47％，此外，世豐亦透過提升自動化生產管理效益、精進營業成本及費用等有效管控，使2020年整體毛利率、營業利益率保持16.54％、8.99％之水準。

另世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經全體出席股東通過，2020年決議配發每股股利2.96615817元，包括每股1.96615817元現金股利、資本公積配發股票股利1元，股利配發率達79.95％，以期將公司經營成果回饋全體股東共享，以及2020年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別達13.32％、6.97％，公司經營團隊仍持續在多面向的持續努力與精進重視，努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值。

展望2021年，世豐仍持續看好美國居家DIY修繕、以及建築工程通路應用領域需求仍有望延續去年良好訂單需求，加上看好美國政府推動基礎建設計畫，有機會進一步帶動主要客戶螺絲產品需求持續擴增，尤其今年世豐營運方向更著重優化整體營運獲利表現，且近期因應第三季上游盤元價格調漲，亦持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合、週轉天數高的客戶訂單持續優化，以創造公司面對外部市場不確定性因素下仍保持良好市場競爭利基，有望整體營運獲利成長優於營收表現，創造整體獲利能力的精進。