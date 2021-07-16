大陸股市16日下滑，上證指數收跌25點。市場交投熾熱，兩市成交連續第12日超過人民幣（下同）兆元，達到1.18兆元。總結本周，滬指累計升0.43％，連升兩周。

香港信報報導，上證指數16日早段窄幅上震盪，午後跌幅擴大，最多跌26點，跌幅為0.75％，低見3537點，收市報3539點，跌25點，跌幅為0.71％，成交額為5186.41億元。

深成指再度失守15000點關口，最多跌206點，跌幅為1.36％，低見14962點，收市報14972點，跌197點，跌幅為1.3％，成交額為6630.16億元。滬深300指數收報5094點，跌56點，跌幅為1.1％。創業板指數報3432點，挫104點，跌幅為2.96％。

各類股個別發展，醫療器械股跌逾2％，食品、酒店旅遊股跌逾1％，化工、電力、房地產、鋼鐵、金融、水泥股偏軟。飛機製造股逆市漲逾6％，煤炭股升逾2％。

滬指半日近平收 創板跌逾1％
恒指半日漲124點 小米漲4.8％
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